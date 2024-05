Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya se enfrentan en conferencia de prensa: «Eres un pend…»

Saúl Álvarez y Óscar de la Hoya habían hecho relación para el negocio del boxeo, pero no terminó bien y se han dedicado a insultarse desde que separaron caminos.

Tras insultos de un lado y otro, este miércoles se encontraron en conferencia de prensa previa a la pelea con Jaime Munguía, quien está con Golden Boy Promotion, la promotora de De la Hoya.

Al tomar el micrófono, Canelo Álvarez habló sobre el combate que tiene el sábado y después atacó al promotor, acusándolo de robarle a sus peleadores, no sin antes insultarlo.

«Para este imbécil intento de gente que tengo a mi izquierda, que no se le olvidé que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos, que solo lucró con mi nombre, que nunca perdió un solo centavo, no más ganó el dinero.

«¿Ya le pagaste a (Genady) Gololvkin lo que le querías robar? ¿Sí? Muy bien porque… sí también (me pagaste), pero si no vienen mis abogados me lo robas también. Es lo único que hace este hombre, robarle a los boxeadores… A lo único que viene es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo», sentenció el de Jalisco.

Saúl Álvarez a De la Hoya: «Es un hijo de p…»

Después de que Óscar de la Hoya se defendiera al tomar la palabra y pedirle respeto con su insulto, Canelo Álvarez le reclamó que leyera su declaración.

«Eso que estás diciendo no lo sientes, lo tienes que leer, tú no escribes nada, cabrón, eres un pendej…» nomás con la imagen», le dijo al ex boxeador mientras se encaraban y eran separados por los asistentes.