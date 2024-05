Canelo Álvarez se declara en rebeldía para elegir rival: «Puedo hacer lo que yo quiera»

Canelo Álvarez peleará contra William Scull si le apetece, no por que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) haya designado al cubano como nuevo rival mandatorio para mantener su cinturón de campeón mundial.

El boxeador mexicano pasa de recibir órdenes de nadie, como ya ha demostrado en anteriores ocasiones ante el Consejo Mundial de Boxeo (XMB) cuando le han colocado como rival obligatorio a David Benavidez. Ese combate nunca se ha producido porque Canelo ha elegido otras opciones, siempre las que más le han interesado. Y es lo que va a volver a hacer.

«Como no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto eso. Me comentó Eddy algo, pero he estado ocupado con lo de mi bebida de VMC y ahora con lo del torneo. No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo y veremos qué es lo que sigue», declaró con indiferencia con motivo del torneo No Golf no Life celebrada en el club Bosque Real.

«Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera», dejó claro Canelo sobre la opción de pelear ante Scull en septiembre.

Scull es el rankeado número 1 de la FIB y fue campeón juvenil en Cuba, su carrera profesional la ha desarrollado en Argentina y Alemania. Las partes tienen 28 días para llegar a un acuerdo y luego presentar ofertas después del comunicado lanzado por la FIB el pasado 14 de mayo.

¿Qué pasa si el Canelo se niega a pelear contra William Scull?

La FIB acostumbra despojar de sus cinturones a los boxeadores que no atienden las peleas obligatorias, hace unas semanas aplicó mano dura a Terence Crawford por no hacer la defensa contra Jaron Ennis por el título welter, incluso en 2019 el Canelo Álvarez ya sufrió la guillotina por no agendar un combate contra Sergiy Derevyanchenko.

Canelo Álvarez se hizo del cinturón super mediano de la FIB al noquear a Caleb Plant en noviembre de 2021, lo que lo colocaba en una situación de defensa obligatoria para agosto de 2022, pero al estar en actividad constante, no le había dado una orden oficial hasta ahora que quieren que enfrente a William Scull, quien además de ser el número del ranking, está invicto en sus 22 peleas como profesional, con 9 nocauts.

En la cartelera del 4 de mayo de la Canelo-Munguía, Scull venció por decisión unánime a Sean Hemphill, a quien mandó a la lona en el quinto round, en su primera aparición en Las Vegas. De momento, Canelo no parece por la labor de acatar la decisión de la FIB, pese a las posibles represalias por no hacerlo.