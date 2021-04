“Canelo” Álvarez asegura que es un peleador más maduro y que podría derrotar a Floyd Mayweather

Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para su segunda pelea del 2021, ahora ante el inglés Billy Joe Saunders; el pugilista tapatío pretende ganar todos los cinturones del peso súper mediano y el europeo posee el título de la OMB, por lo que la pelea del próximo 8 de mayo promete grandes cosas.

Dicho duelo se llevará a cabo ante más de 60 mil fanáticos en el estadio de los Dallas Cowboys, siendo este uno de los eventos deportivos con más aficionados reunidos desde que inició la pandemia de coronavirus.

Pese a que tener todos su concentración en el duelo ante Saunders, Álvarez se dio el tiempo para hablar de una de sus rivalidades más importantes, y es que, aunque han pasado ocho años desde su pelea ante Floyd Mayweather, tanto “Money” como “Canelo” no lo olvidan, y ahora el tapatío dijo a TUDN que actualmente sería capaz de vencerlo, pues el tiempo le ha dado más experiencia

“Sin duda (lo derrotaría). Sería muy diferente, soy un peleador más maduro, sería una pelea totalmente diferente, con más experiencia. Aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas, señaló.

Fuente: Sin Embargo