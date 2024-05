Canelo Álvarez acaba con Jaime Munguía y retiene los títulos supermediano en la guerra mexicana

El campeón Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue reinando en la categoría de peso supermediano, pues pese a que Jaime Munguía ofreció una buena contienda, no hubo sorpresa en la T-Mobile Arena de Las Vegas y el tapatío se impuso por decisión unánime en la guerra mexicana.

El retador Munguía, originario de Tijuana, se plantó con personalidad para desafiar a un Canelo Álvarez que enfrentaba por primera vez en su carrera a otro nacido en México en una pelea de campeonato mundial y que de a poco supo descifrar a su oponente para llevarse el triunfo.

Munguía, que presumía marca invicta hasta esta noche, salió filoso en los primeros asaltos, poniendo en aprietos a Álvarez Barragán, que recibía los impactos, aunque de a poco recuperó la forma para adoptar una postura de contragolpe que le dio dividendos en el ring.

Canelo mandó a la lona a Munguía

Pero pasada la tormenta inicial llegó la respuesta de Canelo Álvarez, quien en el cuarto episodio encontró recompensa y en una combinación tomó con la guardia baja a Munguía y con un brutal uppercut de derecha lo mandó a la lona en la única caída de la reyerta.

El golpe fue tremendo y mermó a Munguía, pues también había sido muy castigado con puñetazos a los brazos y dejó de lanzar la cantidad de golpes que al comienzo, dejando a Canelo Álvarez en buena posición para dominar a placer.

“Soy el mejor peleador del momento”, dijo Canelo al final de la pelea y así fue llevando el combate hasta la otra orilla, conectando golpes de poder, pero no llegó el ansiado nocaut y todavía Jaime Munguía tuvo una tímida respuesta para el goce de los fanáticos, pero nada más.

Munguia pins Canelo against the rope with the jab and @Canelo fires back with a huge left hook in RD7. 🇲🇽🥊

Order #CaneloMuguia on PBC PPV at @PrimeVideo NOW: https://t.co/Eo0ySuxQuL pic.twitter.com/5CvbBmpwrd

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 5, 2024