Cancelar el ascenso y descenso estanca al futbol mexicano

En la Liga de Expansión no se habla más de futuros ascensos. Desde que en 2020 la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el cierre de la segunda división durante seis temporadas, como parte de un plan de estabilización económica, los clubes con proyectos fijos y campeonatos en diferentes torneos dejaron de involucrarse en temas relacionados con la justicia deportiva: subir de categoría. Muy pocos se expresan en contra de la medida tomada por dueños y federativos, a veces para evitar la sensación de que hubieran tenido más éxito en otros circuitos al no haber en éste nada por pelear.

En mayo de 2023, la FMF pretendió integrar la categoría Sub-20 a los planteles de Expansión y dar paso con ello a un certamen Sub-23 que iba a iniciar en pleno diciembre. Al no establecer las bases de un sistema de competencia y la cantidad de participantes, el plan quedó descartado. Este año la situación no es distinta. Ni jugadores ni directores técnicos tienen noticias de una posible apertura a la Liga Mx. El último informe de la Asamblea de Dueños –celebrada el mes pasado en Toluca– destacó números de asistencia a los estadios, seguidores en redes sociales y tiempo efectivo de juego, sin precisar ningún cambio respecto al ascenso y la pérdida de valor de las franquicias.

Yo no me bajo ante los trancazos ni las dificultades que hemos tenido , afirma a La Jornada el empresario Emilio Escalante, presidente del Atlante, equipo de gran tradición en México que ganó los torneos de Liga y Copa en Expansión (2021 y 2022) con el único estímulo de alzar el trofeo de campeón mientras la división sigue cerrada. Es normal que la venta de una franquicia genere interés en otros estados, pero nuestro proyecto es deportivo. A un club original, con 106 años de historia como el Atlante, se le tiene que respetar. No vamos a tirar la toalla. Tenemos una afición diferente, especial, muy identificada con nuestros colores; seguimos levantando la mano para volver a primera .

Según las reformas de la FMF, la cancelación del ascenso en 2020 buscó que en el futuro no se repitieran casos como el del club Veracruz, que cayó en incumplimiento de pago de los salarios de sus jugadores y fue desafiliado a principios de ese año. No todos los propietarios estuvieron a favor. Los jugadores más experimentados coincidieron en que la medida los despojaría de fuentes de empleo, además de restringir el principio de competitividad por las seis temporadas acordadas. Con el torneo que inicia el 10 enero, se cumplirán ocho sin que exista un plan emergente para el rescate de los equipos de mayor tradición en el país.

No sirve de nada ganar un título si no existe la posibilidad de ascender , sostiene el ex futbolista Alfonso Sosa, único entrenador con cuatro trofeos en el circuito de plata y tres regresos a primera división. Tratamos de encontrar nuevas motivaciones. No tenemos la más grande, que es el ascenso, pero siempre apuntamos a otros objetivos. Esta es nuestra realidad . Leones Negros, que ganó tres subcampeonatos en el máximo circuito a finales de los años 70 y 80 (1975-76, 1976-77 y 1989-90), perdió la final contra el Tapatío en la Liga de Expansión en diciembre pasado.

Paradójicamente, los Melenudos fueron la única institución –junto al Atlante– que acreditó los requisitos ante la FMF para un probable ascenso de categoría. Es un tema que ya no gusta ni que se hable , afirma el ahora entrenador de Mineros de Zacatecas, Mario García, antes multicampeón con los Potros; nuestro futbol debe ser incluyente y hoy no lo es por intereses económicos. La única manera de potenciar el talento es abriendo las vías deportivas, no buscando jugadores con doble nacionalidad en Estados Unidos. Ellos necesitan ver esa luz al final del túnel. Lamentablemente, no tenemos noticias y así es muy difícil que le demos la vuelta a esto .