Canadá le gana el tercer lugar de la Nations League a Estados Unidos

Canadá y Estados Unidos buscaban no irse con las manos vacías de la Concacaf Nations League, y disputaron el partido por el tercer lugar, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Hay que recordar que en el mismo SoFi Stadium jugarán México y Panamá por el primer título de la Concacaf Nations League, en su historia. Hasta ahora en las anteriores ediciones, siempre había ganado Estados Unidos.

Canadá abrió el marcado tras un rebote dentro del área

A los 27 minutos del encuentro, cuando Canadá era mejor en el trámite, apareció Tani Oluwaseyi para mandar el balón al fondo de las redes.

El delantero del Minnesota United aprovechó un rebote dentro del área, tras un disparo de Jonathan David, para cruzar su remate y antoar. La jugada se revisó por un posible fuera de lugar, pero se terminó validando.

Tani Oluwaseyi nets his first international goal for Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/ILRzoOZ54p

— Golazo America (@GolazoAmerica) March 23, 2025