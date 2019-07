Campuzano y Ulloa logran los primeros títulos en ciclismo de montaña en JP

El ciclismo mexicano tiene a sus dos primeros campeones de montaña en la historia de los Juegos Panamericanos con los triunfos de Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa, en otra jornada de medallas para la delegación con las victorias de Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez en la modalidad de poomsae del taekwondo, así como más platas y bronces en Lima.

Dicen que la tercera es la vencida y por fin la hidalguense Campuzano consiguió consumar su título en cross country.

Ha sido un proceso largo, son mis terceros juegos y al fin logramos una medalla, estoy súper contenta por esto. Al inicio me costó el arranque, no sé si no calenté lo suficiente, pero sentí que las piernas se me hinchaban, comentó la monarca centroamericana de Barranquilla 2018.

Campuzano se llevó la victoria con 1:30.45 horas, seguida de la argentina Sofía Gómez, quien registró 1:31.06, y la brasileña Jaqueline Mourao, 1:31.12. Adriana Gutiérrez, de México, se quedó en la plaza 14, con 1:40.24.

México aún disfrutaba el triunfo de su competidora cuando Gerardo Ulloa dio la segunda alegría este domingo al completar la prueba en 1:25.03 sobre los 4.2 kilómetros recorridos en el circuito de Morro Solar, en el distrito de Chorrillos.

Ulloa superó con amplitud al brasileño Henrique da Silva, plata (1:27.08), y el chileno Martín Vidaurre, bronce (1:27.31).

El jalisciense pasó a la historia del ciclismo nacional con el primer título panamericano y fue el mejor entre los 18 participantes, donde su compatriota Jaime Miranda no terminó la prueba.

Ulloa refirió que las dos medallas de oro conseguidas en el ciclo olímpico a Tokio 2020 –Barranquilla 2018 y Lima 2019– son motivo de inspiración para hacer algo importante en la justa del próximo año. Ojalá que sigamos con esta buena racha, trabajando se puede tener todo bien y Tokio es el siguiente reto.

El taekwondo en la modalidad de poomsae aportó otra áurea con Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez en parejas mixtos, luego de realizar una rutina que les dio una puntuación de 7.440 para superar a sus rivales.

La dupla canadiense, integrada por Jinsu Ha y Michelle Lee, finalizó en la segunda posición y dejó en el tercer escalón a los peruanos Ariana Vera y Renzo Saux.

Por equipos mixtos estilo libre los mexicanos ocuparon la cuarta posición debido a la caída que sufrió Daniela Rodríguez, quien concluyó la rutina cuando peleaban el oro, mientras en la modalidad de combate, Rubén Nava, en menos de 68 kilogramos, y Fabiola Villegas, en -57, perdieron en cuartos de final contra representantes de Canadá y Panamá, respectivamente.

Las kayaquistas Karina Alanís, Beatriz Briones, Brenda Gutiérrez y Maricela Montemayor ganaron plata en el K4 500 metros (1.34.646 minutos) y se quedaron a un suspiro del oro, que se agenció Canadá (1.34.316), mientras Argentina logró el bronce (1.35.606) en la Bahía de Paracas.

El K4 varonil en esa distancia, integrado por Mauricio Figueroa, Osbaldo Fuentes, Javier López y Juan Rodríguez, obtuvo bronce (1.23.106), a un segundo de diferencia de los campeones argentinos y por milésimas de Cuba.

En la final de squash dobles mixtos, los mexicanos Diana García y Alfredo Ávila ganaron la presea de plata al perder 11-10 y 11-4 con los colombianos Catalina Pelaez y Miguel Ángel Rodríguez.

Las pesas también continuaron sumando en el medallero con el bronce de Ana López Ferrer en los 55 kilogramos, con un total de 202 kilos, al levantar 91 en arranque, mientras en envión hizo 111.

Colombia, potencia en este deporte, se llevó el oro y la plata con Génesis Rodríguez, con 96 en arranque, nuevo récord panamericano, 116 en envión y total de 212, y Yenny Sinisterra, 94 y 110, para un global de 204.

El mexicano Jorge Cárdenas finalizó en cuarto lugar en la categoría de los 73 kilogramos (142-168 y sumatoria de 310), ganada por el venezolano Julio Mayora, con marcas del certamen en las tres categorías: 155-194 y total 349. El colombiano Luis Mosquera, con 150-175 y suma de 325, ganó plata, y el bronce fue para el dominicano Julio Cedeño, 144-174 y global de 318.

Por un kilo de diferencia, Janeth Gómez terminó en cuarto lugar en la división de 59 kilogramos.

Tras el título femenil de Mariana Arceo y el boleto olímpico a Tokio 2020, los pentatletas tuvieron ayer un mal día en la final individual al terminar Duilio Carrillo en octavo, José Melchor Silva en el lugar 14 y Manuel Padilla, 24. Guatemala, Chile y Argentina subieron al podio, en ese orden.

Fuente: La Jornada