Campuzano da otro Oro a México en ciclismo de montaña

La mexicana Daniela Campuzano cumplió su sueño y dio a México la medalla de oro en ciclismo de montaña en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al superar a la argentina Sofía Gómez y a la brasileña Jacqueline Mourao.

De esta forma sigue la cosecha de metales dorados de la delegación mexicana en la fiesta deportiva del continente americano.

Detrás de Campuzano hay una historia que contar…

Vicente Cetto dejó las competencias en el ciclismo de montaña para dedicarse a entrenar a su esposa, Daniela Campuzano, que acaba de colocarse como la cuarta ciclista mundial en la Copa del Mundo Andorra 2019. Ahora ambos apuntan al oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Daniela Campuzano es la deportista mejor ubicada en el ránking mundial (puesto 9), que competirá mañana en las pruebas de ciclismo de montaña en Lima 2019. Su entrenador, Vicente Cetto, como ex ciclista, sabe las duras condiciones a las que Daniela se enfrentará cuando esté sola, pedaleando en el circuito diseñado sobre el Morro Solar de Chorrillos. ¿Qué tiene de especial este binomio? Pues que ambos, además de entrenador y dirigida, son marido y mujer.

Daniela es tricampeona a nivel panamericano de ciclismo de montaña: la primera medalla de oro fue en Puebla, en México 2012; el bicampeonato lo ganó en Barbacena, Brasil, en el 2014; y en Cota, Colombia, en el 2015 no solo ganó su triplete, sino que también obtuvo un cupo para asistir a los Juegos Olímpicos Río 2016.

Las cosas se complicaron conmigo, por la ausencia de patrocinadores. Cuando ella finaliza las competencias de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, y que no tuvo un buen resultado, fue allí que compartimos nuestras expectativas y decidí apoyarla para que pudiera cumplir sus metas deportivas”, explica Vicente al describir cómo abandonó su carrera para dedicarse a ser entrenador de su esposa.

Daniela sabe que mantener en calma la relación beneficia no solo su vida familiar, sino que también estimula su rendimiento deportivo. Por ello, ambos tienen muy claro que cada cosa tiene su lugar y los espacios se respetan

No tenemos muchas peleas y las que tenemos son relacionadas con el entrenamiento o con la presión que ambos sentimos antes de una competencia importante. Con el tiempo hemos aprendido a tener una mejor comunicación y expresar nuestros sentimos para evitar tener conflictos o malentendidos”, afirma Daniela como una especie de receta para mantener viva la llama del amor, luego de cinco años de matrimonio

“En algunos momentos es difícil controlar la pasión que sentimos por nuestro deporte. Veo que Daniela tiene mucho potencial y a veces quiero presionarla más en los entrenamientos. En esos momentos uno debe tener tacto para saber manejar las cosas. Cuando la presión es fuerte, a veces surge alguna pelea, pero como compartimos todo el día, esperamos un momento de calma, y avanzamos no solo en la relación sino también en la parte deportiva”, sostiene Vicente.

La complicidad de sus sonrisas manifiesta su buena relación, y el empeño que le ponen a cada práctica desde que trabajan juntos (ya son 13 años) es tan notorio como la pasión que le tienen al ciclismo.

A Vicente le debo todo, él me ha hecho ser una mejor deportista y una mejor persona. Sin su ayuda no habría podido lograr nada de lo que he logrado hasta ahora. Es mi mejor amigo y la persona más incondicional que conozco”, admite Daniela.