Cam Newton acuerda volver con los Patriots

Cam Newton volvió a firmar con los New England Patriots con un contrato por un año, confirmaron las fuentes a ESPN.

El acuerdo tiene un valor cercano a los 14 millones de dólares, indicó una fuente a Adam Schefter de ESPN.

Newton, quien cumplirá 32 años en mayo, esperaba volver a New England luego de firmar un contrato modesto por un año con el equipo en el 2020. Durante el podcast “I Am Athlete” a finales de febrero, dijo que estaría dispuesto a firmar otro acuerdo por un año con New England.

“Me estoy cansando de cambiar [de equipos]”, declaró el quarterback. “Estoy en un punto de mi carrera donde sé mucho más que el año pasado. Sí, volvería”.

En el 2020, Newton completó 242 de 368 pases para 2,657 yardas aéreas, ocho touchdowns y 10 intercepciones. Sin embargo, aunque esa producción no cumplió con su estándar personal, en parte debido a que los receptores y alas cerradas a su alrededor no eran opciones de alto calibre– fue efectivo como corredor, con 592 yardas en 137 intentos (4.3 yardas por acarreo) y 12 touchdowns.

Newton había comenzado encendido en el 2020 luego de unirse a los Patriots a finales de junio, pero luego de dar positivo por COVID-19 a principios de octubre, dijo que fue un desafío para él alcanzar el ritmo de la ofensiva que estaba en constante evolución. Su desempeño bajó notablemente y dijo que reforzó la importancia de estar con un nuevo equipo en la temporada baja.

Los Patriots tuvieron marca 7-8 con Newton al frente y terminaron 7-9, perdiéndose los playoffs por primera vez desde la temporada del 2008.

Antes de unirse a los Patriots, Newton, reclutado con la selección global N° 1 en el draft del 2011, fue cortado por los Carolina Panthers luego de perderse 14 partidos en el 2019 por una lesión de Lisfranc y los últimos dos juegos del 2018 por una lesión en el hombro que también requirió cirugía.

Aunque no fue muy efectivo lanzando el balón, Cam Newton fue una ameneza por tierra con 592 yardas terrestres y 12 touchdowns. Getty Images

Pasó nueve campañas con los Patriots y fue elegido Jugador Más Valioso de la NFL en el 2015, cuando fue responsable por 45 touchdowns totales en la temporada regular y llevó a Carolina al Super Bowl 50, donde perdieron ante los Denver Broncos.

Newton, quien tiene la mayoría de los récords aéreos de Carolina, ha lanzado para 31,698 yardas con 190 touchdowns y 118 intercepciones y ha corrido para 5,398 yardas y 70 touchdowns.

El Boston Globe fue el primer medio en reportar la noticia del regreso de Newton a los Patriots