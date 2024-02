Calos Vela y Cruz Azul ¿Por qué son tendencia juntos?

Aveces la misma coincidencia hace que la ilusión crezca, aunque todo esté alejado en la mera realidad. Y eso está pasando en Cruz Azul, sus aficionados y Carlos Vela, todos unidos para hacer una tendencia en redes sociales en las últimas horas, pero que tiene una explicación muy alejada de un posible fichaje bomba de los celestes.

Y es que tras la lesión de Toro Fernández, la afición se preguntaba si acaso la directiva del sancionado Iván Alonso haría recolección de dólares para fichar otro delantero. Y entonces una foto del entorno de ‘Cracklitos’ con el logo de Cruz Azul apareció. Y como su mote, ‘Bomba’ normal en redes sociales.

Carlos Vela no sería fichaje de Cruz Azul en este Clausura 2024

Otra realidad que coincidió con toda la rumorología es que actualmente Carlos Alberto Vela Garrido no tiene equipo tras no renovar con LAFC de MLS. Y ya los más supersticiosos seguidores de La Noria, hasta ponían al ex jugador de Selección Mexicana como un posible traspaso que sería regalo del club en esta semana de ‘Día del Amor y la Amistad’.

¿Y si quitamos todas las coincidencias? Lo real es que este día, el representante del jugador, José Luis Verduzco tomó una fotografía en La Noria, y solo con la palabra «Lunes». Eso es lo único verídico, ya lo demás es añadido en el imaginario.

Pero todo tiene una razón de ser: El representante, no solo tiene a Vela como cliente, también representa los intereses de Jorge Sánchez y el joven Mateo Levy, y justo acudió a la insitución cementera para ver temas de este último futbolista.

¿Dónde jugará Carlos Vela?

Mientras La Máquina estudia la posibilidad de otro traspaso para suplir la lesión de su fichaje estrella, pero ahora roto (tiene hasta el 8 de marzo, por reglamentación en lesionados), la duda es dónde veremos a Carlos Vela, que ya en semanas anteriores fue descartado para arribar a Chivas junto a Chicharito Hernández.

También en su momento el ex de Real Sociedad fue mencionado para volver a este club español; otras versión que se maneja es que pueda fichar con otro club de la Major League Soccer. PEro la realidad es que no tiene equipo hoy el ex delantero de Arrsenal, que tiene 34 años de edad.