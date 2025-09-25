Cal Raleigh conecta jonrones 59 y 60; Mariners asegura título divisional

Cal Raleigh conectó sus jonrones 59 y 60 el miércoles por la noche, para que los Seattle Mariners aseguraran el título de la Liga Americana Oeste con una victoria de 9-2 sobre los Colorado Rockies.

Su jonrón 59 fue solitario en la primera entrada, y el 60 fue otro jonrón solitario en la octava. Con cuatro juegos restantes en la temporada regular de los Mariners, Raleigh tiene la oportunidad de superar a la estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, en el récord de jonrones en una temporada de la Liga Americana. Judge conectó 62 jonrones en 2022, rompiendo el récord anterior establecido por Roger Maris, vigente desde 1961.

Los jonrones de Raleigh llegaron solo cuatro días después de superar a Ken Griffey Jr. en el récord de jonrones en una temporada de la franquicia con su jonrón 57. Griffey bateó 56 jonrones tanto en 1997 como en 1998.

Raleigh también superó el récord anterior de Mickey Mantle en la MLB de 54 jonrones para un bateador ambidiestro, vigente desde 1961. También estableció el récord de jonrones de la MLB para un receptor esta temporada, eclipsando los 48 de Salvador Pérez en 2021.

Raleigh le lleva cuatro jonrones al toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, y siete jonrones a la estrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani.