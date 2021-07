Bucaneros visitan la Casa Blanca y Tom Brady bromea con Biden

Los Bucaneros de Tampa Bay, actuales campeones de la NFL después de su victoria ante los Jefes de Kansas City, tuvieron a bien visitar la Casa Blanca para conocer al actual presidente de los Estados Unidos, el mandatario Joe Biden. Tal situación se da después de un año de ausencia luego de la pandemia por el Covid-19, misma que evitó que los ‘Chiefs‘ visitaran al entonces presiente Donald Trump por la cosecha obtenida hace un par de campañas.

Fiel a su personalidad, uno de los deportistas que se encargó de aminorar la reunión fue Tom Brady, mariscal de campo que es considerado, por muchos expertos, el mejor deportista en la historia del futbol americano. El quarterback de 43 años de edad tomó el micrófono y dijo algunas frases icónicas, entre ellas la mofa que hizo sobre lo que vivió en su traspaso de Nueva Inglaterra a Tampa Bay y en la final ante Kansas City.

“Entramos en racha. No había mucha gente que creía que podíamos ganar. Es más, creo que el 40% de la gente sigue creyendo que no ganamos. ¿Puede creer eso, señor presidente?”, dijo Tom Brady en clara referencia a las elecciones pasadas en donde, pese a la victoria de Joe Biden, mucha parte de la sociedad manifestó su rechazo evidenciando un supuesto arreglo que, hasta el momento, no se ha confirmado.

Por su parte, el entrenador de los Bucaneros de Tampa Bay Bruce Arians agradeció al presidente por recibirlos en la Casa Blanca y le deseó la mejor de las suertes en su mandato: “Vivimos bajo tres preceptos: confianza, lealtad y respeto. No tenemos reglas. Si tienes eso, hay responsabilidad y puedes hacer lo que quieras. Un equipo, una causa. Espero que el Congreso y el Senado comiencen a ayudarle. Un equipo, una causa”.

Vale recordar que los Bucaneros obtuvieron su segundo anillo de campeonato el pasado domingo 7 de febrero luego de vencer a su similar de Kansas City por un contundente marcador de 31-9. Con este resultado, Tom Brady logró entrar a la historia de la NFL luego de acumular un total de siete campeonatos, uno más que los equipos más ganadores del futbol americano como lo son Pittsburgh y Nueva Inglaterra.