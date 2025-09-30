Bruce Bochy deja de ser el manager de Texas Rangers

Bruce Bochy no regresará como manager de los Texas Rangers después de un período de tres años que comenzó con el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia en 2023, antes de perderse los playoffs en ambas temporadas desde entonces.

Los Rangers anunciaron el lunes por la noche que el equipo y Bochy acordaron mutuamente poner fin a su mandato como manager. A Bochy se le ha ofrecido un puesto en la oficina principal para permanecer con Texas en calidad de asesor.

El movimiento se produjo un día después de que los Rangers terminaran 81-81. Ese fue el primer final de .500 en la historia de la franquicia que comenzó como los Senadores de Washington en 1961 antes de mudarse a Texas en 1972, y el primero para Bochy en 28 temporadas en total dirigiendo San Diego Padres, San Francisco Giants y Texas.

Bochy estaba al final del contrato de tres años que obtuvo cuando Chris Young, uno de sus ex lanzadores, lo contrató después de la sexta temporada consecutiva perdedora de los Rangers. Bochy tuvo un récord de 249-237 en Texas.

“Bruce Bochy es uno de los mejores managers en la historia del béisbol y siempre ocupará un lugar en los corazones de los fanáticos de los Rangers después de traer a casa el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia en 2023. Boch trajo clase y respeto a nuestro club en su regreso al banquillo y siempre nos enorgulleceremos de ser parte de su carrera en el Salón de la Fama. Estamos agradecidos por todo lo que ha dado a la organización en las últimas temporadas y esperamos que pueda seguir impactando a los Rangers durante muchos años más”, expresó Chris Young.

Después de cumplir 70 años esta temporada como el manager activo con más victorias en el béisbol, las 2,252 ubican a Bochy en el sexto lugar entre todos los managers; los cinco que están por delante de él están en el Salón de la Fama. Ningún manager desde Casey Stengel, quien ganó su séptimo con los New York Yankees en 1958, tiene más títulos de la Serie Mundial que los cuatro de Bochy, incluidos tres en San Francisco.

Bochy había estado fuera de la dirección durante tres temporadas cuando fue contratado por Texas. Se había alejado de los Giants al final de 2019 después de 13 temporadas y tres campeonatos de 2010 a 2014. Eso siguió a 12 campañas y un banderín de la Liga Nacional con los Padres.

San Francisco, también 81-81 esta temporada, despidió al manager de segundo año Bob Melvin el lunes después de que los Giants se perdieran los playoffs por cuarto año consecutivo.