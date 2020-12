Broncos vuelven a ser afectados por el COVID-19

Los Broncos de Denver cancelaron su reconocimiento de la cancha este viernes después que su preparador físico Loren Landow dio positivo en coronavirus.

“Me sorprendí esta mañana al enterarme que he dado positivo en covid-19. Me siento bien, sin síntomas después de todas las normas de nuestro personal médico. Dolerá no estar presente mañana, y no puedo esperar a regresar a trabajar”, tuiteó Landow.

Se cree que Landow es el segundo preparador físico de un equipo de la NFL en contraer coronavirus. El mes pasado, se reportó que Steve Saunders fue un potencial enlace en el brote de covid-19 que alteró la temporada de los Cuervos de Baltimore.

Patrick Smyth, director de comunicaciones de los Broncos, informó vía Twitter que “el equipo continúa sus preparaciones normales a distancia para el partido del sábado frente a Buffalo”.

Los Broncos han cancelado cuatro sesiones de entrenamiento o de reconocimiento de cancha este año por contagios. Ocho de sus jugadores han sido incluidos en la lista de reservas por covid-19 a raíz de contagios y otros cuatro por tener contacto cercano con enfermos, entre ellos el pateador Brandon McManus esta semana.