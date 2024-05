Brian Rodríguez niega acusación tras presunta participación en violación: «Totalmente falso»

Tras una nota periodística del Diario Deportivo Récord en México en la que se afirma de una acusación por el delito sexual de violación, el delantero uruguayo de las Águilas del América, Brian Rodríguez, negó que esta información sea cierta y anunció que se planea acciones legales para defenderse.

El jugador que recientemente salió de México y que ha llegado este martes a Montevideo para integrarse a los trabajos previos a la Copa América 2024 tras ser parte de la convocatoria del Director Técnico argentino, Marcelo Bielsa, para disputar el torneo que se llevará a cabo este verano alrededor de todo el territorio de los Estados Unidos.

El comunicado de Brian Rodríguez

«Por medio del presente comunicado quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos«, escribió en un comunicado Brian Rodríguez en sus redes sociales que más adelante borró. «Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos».

De acuerdo con la información dada a conocer por Récord, tanto el famoso ‘Rayito’ como dos hombres más Gera ‘N’ y Sebastián ‘N’ están en una denuncia que la supuesta afectada metió ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales que es el organismo de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se ocupa de este tipo de delitos.

Los detalles de la acusación en contra de Brian Rodríguez

Este documento habría sido generado el pasado jueves 23 de mayo, justamente después de que se llevó a cabo el juego de ida de la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que contendría acciones ilícitas que el delantero charrúa habría cometido desde el sábado 18 de mayo, después de disputar el juego de vuelta de la semifinal de este mismo certamen, en el que América eliminó en el Clásico Nacional a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Brian Rodríguez fue parte del equipo azulcrema que logró este pasado domingo el bicampeonato de la Liga MX al derrotar en la final a los Cementeros del Cruz Azul y también obtuvo el título del Apertura 2023 cuando América venció en tiempos extra a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El apodado ‘Rayito’ llegó al América justamente a la mitad del Apertura 2023 procedente del Los Angeles FC de la Major League Soccer.