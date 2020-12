Bravos presentan a Luis Fernando Tena

Los Bravos de Juárez inician una nueva etapa bajo el mando de Luis Fernando Tena, quien fue presentado oficialmente y dirigió su primera práctica en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tras el entrenamiento, en conferencia de prensa, el estratega dio sus primeras impresiones.

Una gran alegría, siempre venir a trabajar con una directiva que quiere hacer bien las cosas es una gran oportunidad de hacer algo importante. Contento de este nuevo reto, me gusta la ciudad, la institución y le gusta el plantel, que es lo primero que vemos; creo que con pocos refuerzos podemos tener un gran torneo”, dijo.

Bravos bajo la dirección de Gabriel Caballero no alcanzó a clasificar, pero a decir de Tena hay buen material futbolístico.

Tenemos que analizar bien, no puedo decirte cuántos van a venir, en términos generales me parece un buen plantel. Tengo que platicar con la directiva y ver todas las situaciones, pero pensamos que no necesita muchas modificaciones”, comentó.