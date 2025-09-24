Bravos de Juárez cortan racha de Pumas al derrotarlos 3-1

Los Pumas cayeron 3-1 ante FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga MX. Los felinos no perdían desde julio pasado, pero en esta ocasión pagaron caro el jugar con un elemento menos durante el segundo tiempo ante el conjunto fronterizo.

Juárez dio una exhibición de contragolpes y aprovechó la superioridad numérica luego de que los Pumas perdieron a José Caicedo por una doble amarilla. Esto le abrió las puertas a los de casa para ir al frente y no perdonaron cuando estuvieron frente a Keylor Navas.

Óscar Estupiñan, Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho fueron los anotadores de Bravos, mientras que por los Pumas descontó Guillermo Martínez.

Luego de dos juegos comenzando desde el banquillo, el ‘Coco’ finalmente regresó al XI inicial de Efraín Juárez. El jugador panameño no tuvo actividad de inicio con Mazatlán y Tigres, ya que su lugar lo tomó Aaron Ramsey.

El mediocampista mexicano tomó el lugar de Jorge Ruvalcaba en el XI de Pumas. ‘Ruva’ no hizo el viaje a la frontera debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas y se ganó una suspensión, misma que cumplió este partido. La buena noticia es que estará disponible para el Clásico Capitalino ante América.