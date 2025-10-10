Brasil golea 5-0 a Corea del Sur en amistoso con dobletes de Estevao y Rodrygo

Seúl. Estevao y Rodrygo anotaron dos goles cada uno en la victoria de Brasil 5-0 este viernes sobre Corea del Sur en un amistoso disputado en Seúl como preparación al Mundial 2026, en el que exhibió un juego dominante.

Brasil, dirigido por el seleccionador italiano Carlo Ancelotti, abrió el marcador a los 13 minutos por intermedio de Estevao, quien remató desde corta distancia tras un preciso pase en profundidad de Bruno Guimaraes.

Los pentacampeones del mundo aumentaron la ventaja a los 41 con un golazo de Rodrygo, que sacó un remate contra la base de un poste para culminar una gran jugada colectiva.

Brasil golpeó de nuevo tras el descanso, cuando el extremo de 18 años Estevao aprovechó un mal pase de Kim Min-Jae de 47 para anotar su segundo gol.

A los 49, Rodrygo culminó una rápida jugada iniciada por Vinícius Jr, quien por su parte sentenció el 5-0 a los 77 tras otro contraataque.

El resultado puso de relieve el dinamismo ofensivo de la selección de Ancelotti. El italiano, que tomó las riendas del equipo en mayo en medio de una complicada fase de clasificación al Mundial, ha dado prioridad a la actitud y la adaptabilidad en el poco tiempo que queda antes del torneo del próximo año.

La victoria de Brasil supuso la tercera en cinco partidos bajo la dirección de Ancelotti. El equipo alineó a cuatro delanteros y solo dos mediocampistas, apostando por una presión alta y transiciones rápidas.

«(Ancelotti) destacó la importancia de que todos mantengan su compromiso y jueguen con intensidad, y eso comienza con la presión de los delanteros», declaró Rodrygo a la cadena brasileña TV Globo.

«Todos defienden, todos ayudan (…) poco a poco, el ataque comienza a funcionar. Estoy muy contento con la victoria y también con mi rendimiento personal».

Brasil se enfrentará a Japón el martes en otro partido amistoso.