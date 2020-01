Brady podría no renovar con Patriotas y son varios equipos que lo buscarían

Luego de la derrota de los New England Patriots ante los Tennessee Titans por 20-13 en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL, una de las grandes interrogantes se cierne sobre el futuro de Tom Brady.

A continuación, 5 equipos en los que Brady podría jugar en 2020 y continuar siendo determinante como uno de los mejores mariscales de campo de la liga.

1. Indianapolis Colts

Luego del sorpresivo retiro de Andrew Luck, el encargado de la posición en los Colts fue Jacoby Brissett, antiguo suplente de Brady en New England. Pese a la confianza y a las oportunidades, Brissett fue insuficiente y no pudo liderar a la organización. Así que no suena descabellado pensar que Brady pueda llegar a aportar de buena manera.

2. Las Vegas Raiders

Jon Gruden completó su segunda temporada como entrenador de los Raiders, acumulando un fracaso más al no poder avanzar a postemporada, y puede que su confianza en Derek Carr se haya agotado. Brady sería un ideal para esta ofensiva debido a la construcción de la misma, y es que un buen brazo sería perfecto para el desarrollo de las dinámicas propuestas por Gruden. Además, el golpe mediático de una posible llegada de Brady en su primer año en Las Vegas no le caería nada mal a los Raiders.

3. Los Angeles Chargers

Todo parece indicar que los días de Phillip Rivers como líder de los Chargers se han acabado y son muchos los rumores que conectan a Brady con la organización, en especial porque tiene varios motivos para vivir en Los Angeles. De diseñarse una buena ofensiva, es posible que Brady continúe su carrera allí.

4. Dallas Cowboys

Similar a lo que sucede con Carr, en los Cowboys aún no confía plenamente en Dak Prescott. Y es que a pesar de la fuerte ofensiva que han armado durante los últimos años, el mariscal de campo de 26 años no ha podido demostrar tener lo necesario para buscar un campeonato. Brady es una figura enorme y puede que Jerry Jones sea capaz de convencerlo de jugar en una de las organizaciones más importantes de la NFL.

5. New England Patriots

Los Patriots son el hogar de Brady y de querer continuar su carrera no hay muchos lugares donde se vaya a sentir tan cómodo como allí. New England necesita reestructuración en su ofensiva, pero las bases están puestas y puede que con un líder como Brady sea más fácil ser candidatos al título de nuevo.