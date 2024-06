Boston Celtics logran su histórico título 18 al vencer a los Dallas Mavericks y se convierte en el equipo con más títulos de la NBA

Al vencer a los Dallas Mavericks, Boston es la franquicia que más títulos ha ganado en la historia de la NBA

Reyes de la NBA. Boston consumó el campeonato y en un TD Garden que parecía manicomio, los Celtics sentenciaron la serie vs Dallas Mavericks en el Juego 5 y se llevan el título en las Finales de la NBA.

The Boston Celtics raise the Larry O'Brien Trophy for the 18th time in franchise history! ☘️🏆 pic.twitter.com/nULYcvV2oK

— NBA (@NBA) June 18, 2024