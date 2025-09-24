Boris Becker lamenta haber ganado Wimbledon a los 17 años

Londres. El alemán Boris Becker mostró su pesar por haber ganado Wimbledon con solo 17 años, en 1985, porque a raíz de esa victoria se vio presionado para estar a la altura de las expectativas creadas.

«Estoy contento de haberlo ganado tres veces (Wimbledon), pero con 17 años quizá era demasiado joven. Aún era un niño», explicó el antiguo tenista de 57 años a la BBC este miércoles.

Boris Becker derrotó aquel año en la final a Kevin Curren, convirtiéndose en el vencedor más joven del torneo masculino de Wimbledon.

«Estaba demasiado acomodado. Tenía demasiado dinero. Nadie me decía ‘no’. Todo era posible, echando la vista atrás era la receta para un desastre», añadió.

El alemán conquistó otros cinco títulos del Grand Slam después de su primer Wimbledon, entre ellos otros dos sobre la hierba londinense, en 1986 y 1989.

Boris Becker tuvo que lidiar durante su vida con problemas personales y financieros.

«No puedes cambiar el pasado. Sólo puedes cambiar el futuro porque uno vive en el presente», razonó.

En 2022, pasó ocho meses en prisión en Inglaterra después de haber sido condenado a dos años y medio por haber ocultado cerca de 2.9 millones de euros en activos con la intención de evitar pagar sus deudas.