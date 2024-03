Boletos del Inter Miami vs Rayados de Concacaf Champions Cup, en descuento por bajas ventas

Lo que en papel era un juegazo en la Concacaf Champions Cup con el cruce de Cuartos de Final, Inter Miami vs Rayados de Monterrey, no llamó la atención de todos los aficionados de la ciudad de Florida.

El partido ha sido un fracaso en cuanto a la venta de boletos se refiere y el club del que David Beckham es dueño, se vio obligado a realizar descuentos para varias partes del estadio y tratar de llenar el inmueble el próximo miércoles 3 de abril.

¿Por qué no se vendieron los boletos del Inter Miami vs Rayados?

La principal razón por la que los boletos para el partido de la Concacaf Champions Cup no se han vendido es por la posible ausencia de Lionel Messi.

El argentino está lesionado desde el 15 de marzo como lo reveló Gerardo ‘Tata’ Martino en la conferencia del partido contra Nashville.

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”, detalló el entrenador.

Ante la posible ausencia de Lionel Messi contra Rayados, los aficionados del Inter Miami optaron por no gastar su dinero, aunque sean los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Otro de los factores que explica el medio ‘World Soccer Talk’ es que los seguidores de futbol de los clubes de la MLS prefieren asistir a los partidos en fin de semana y no a la mitad de la misma y ponen como ejemplo el partido de Inter Miami vs Nashville de la Concacaf, juego que no pudo vender todas las entradas.

¿Cuál es el descuento de los boletos para el Inter Miami vs Rayados?

La misma fuente resalta que solo los boletos en la parte alta del Chase Stadium entran en esta promoción, la cual requiere de un código para que se pueda obtener el descuento.

Los que quieran conseguir boletos para el partido a través de este código deben solicitarlo al club e ingresarlo en un enlace que los redigirá a los precios especiales.

Las entradas más económicas son de $60 dólares en la sección 125, la cual está detrás de una de las porterías.

El descuento más considerable están en las secciones 113 y 114, las cuales regularmente se encuentran en los $150 dólares por persona, pero para el partido contra Rayados los podrán adquirir por $90.

El único detalle del equipo es que cada código, solo permite adquirir un máximo de seis tickets para el juego.

Con información de FoxSports