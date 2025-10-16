Blue Jays apalean a Mariners y cobran vida en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Una buena entrada al bate. Eso fue todo lo que necesitaron los Toronto Blue Jays para despertar y mejorar notablemente su panorama, aún complicado, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, contra los Seattle Mariners.

Toronto, que anotó cuatro carreras y pegó ocho hits en los primeros dos juegos de la serie en casa (para colocarse rápidamente en un comprometido 0-2), pisó el plato cinco veces en la tercera entrada, el miércoles, en ruta a una aplastante victoria por 13-4 en el T-Mobile Park de Seattle.

El torpedero venezolano Andrés Giménez, el inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el receptor mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones y se combinaron para nueve hits, siete anotadas y seis carreras impulsadas.

Con 18 hits y cinco jonrones, los Blue Jays pegaron 17 imparables, la segunda mayor cifra de su historia en un choque de playoffs, empataron las marcas de la franquicia y, de paso, tuvieron su cuarto encuentro de 12 o más incogibles esta postemporada.

Toronto sigue abajo en la serie y está obligado a ganar uno de los próximos dos choques para garantizar el regreso a casa, pero ahora su posición es menos complicada de lo que habría sido de haber perdido por tercer juego seguido.

Los equipos que han tomado una ventaja de 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete han ganado la serie 40 de 41 veces (97.6 por ciento), incluyendo 15 de 16 veces en Series de Campeonato.

El único equipo que superó un déficit de 0-3 para ganar una serie de siete juegos fueron los Boston Red Sox de 2004, que consiguieron un milagroso regreso ante los New York Yankees y siguieron encendidos para superar a los St. Louis Cardinals en la Serie Mundial, atrapando su primer título en 86 años.

Sin embargo, los clubes que ganaron el tercer juego después de ir perdiendo 0-2 en una serie de postemporada de siete juegos han ganado la serie 14 de 52 veces (26.9 por ciento), incluyendo cuatro de 22 veces (18.1 por ciento) en la Serie de Campeonato.

El único equipo de la Liga Americana que ganó una final de siete juegos tras ir perdiendo 0-2 y ganar el tercer juego fueron los Kansas City Royals de 1985, contra los Blue Jays.

Inspirados por una serie de actos, incluyendo el lanzamiento ceremonial de la primera bola por parte del zurdo miembro del Salón de la Fama, Randy Johnson, y una arenga del antiguo jardinero todos estrellas, Jay Buhner, los Mariners anotaron dos carreras contra el derecho Shane Bieber en la primera entrada por un jonrón del dominicano Julio Rodríguez.

El también quisqueyano Jorge Polanco pegó un doble en lo que aparentaba terminar en un gran rally para los locales, sin embargo, Bieber ponchó a Josh Naylor y al venezolano Eugenio Suárez.

Bieber, quien permitió tres carreras en 2.2 innings contra los Yankees en las Series Divisionales, se repuso brillantemente y terminó la noche con seis entradas de cuatro hits, dos carreras, un boleto y siete ponches, para anotarse el triunfo.

En la tercera entrada, Giménez sacudió jonrón de dos carreras para empatar la pizarra 2-2, Guerrero Jr. conectó doblete por el jardín izquierdo y Daulton Varsho impulsó dos más con otro doble para completar el rally de cinco anotaciones contra George Kirby.

George Springer y Guerrero pegaron jonrones solitarios en la cuarta y quinta entradas y Kirk se voló la verja con dos corredores en circulación después de boleto intencional a Guerrero, en el sexto.

Guerrero bateó de 4-4 con dos dobletes y cuadrangular, tres anotadas y una empujada; Giménez de 5-3 con dos impulsadas y dos anotadas y Kirk de 4-2 con tres remolques y dos anotadas. Guerrero empató el récord del club con sus cuatro hits.