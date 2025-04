Blake Snell, de Dodgers, espera estar fuera dos semanas

El lanzador zurdo de Los Ángeles Dodgers, Blake Snell, espera estar fuera durante dos semanas mientras se recupera de una inflamación en el hombro.

Snell, quien acordó un contrato de cinco años y 182 millones de dólares con Los Ángeles en noviembre, dijo que el problema en el hombro ha estado persistiendo durante tres semanas.

El dos veces ganador del premio Cy Young se sometió a una resonancia magnética que no mostró problemas, y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el domingo.

«Pensé que podría lanzar a pesar de ello. Pero cuando llegué a Filadelfia, empecé a soltar el brazo, a atrapar, intenté lanzarlo. Simplemente no pude. Es inflamación. Espero que sean un par de semanas y esté de vuelta y listo para salir».

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, abrieron una serie de tres juegos en Washington el lunes por la noche. El mánager Dave Roberts comentó que el zurdo Justin Wrobleski está en fila para ocupar el lugar de Snell en la rotación y lanzará el martes por la noche.

«Poner a Blake en la lista de lesionados ciertamente no es lo ideal. Aún me siento muy bien acerca de nuestra profundidad en el pitcheo. Solo espero que sea algo muy benigno y que no tengamos que esperar mucho para recuperarlo», manifestó Roberts.