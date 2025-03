Bengals permiten a Trey Hendrickson buscar canje a otro equipo

Por segundo año consecutivo, el ala defensiva estelar de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson, solicitó permiso para negociar un traspaso.

En esta ocasión, ese permiso fue concedido. La directiva de Cincinnati permitirá a Hendrickson buscar acomodo en un nuevo equipo.

Hendrickson, de 30 años de edad, viene de su mejor campaña. En el 2024, lideró a la NFL con 17.5 capturas y fue seleccionado al primer equipo All-Pro. Hendrickson y el receptor abierto Ja’Marr Chase fueron los primeros All-Pro de primer equipo para la franquicia desde el 2015. Hendrickson also reached the Pro Bowl for the fourth straight year.

Hace dos años, Hendrickson firmó una extensión por una temporada al pacto original de cuatro campañas y 60 millones de dólares que firmó con los Bengals en el 2021. Para el 2025, tiene proyectado cobrar 15.8 millones de dólares en salario base, junto con un bono de plantilla de 200,000 dólares, y representa un impacto contra el tope salarial de 18.7 millones de dólares.

Desde que firmara con los Bengals, Hendrickson se ha convertido en uno de los mejores en la NFL para cazar quarterbacks. Se ubica tercero en tasa de presión durante ese lapso, de acuerdo a ESPN Research, y es tercero en capturas totales (57), solo por detrás de sus rivales divisionales Myles Garrett (60) y T.J. Watt (58.5). No obstante, su salario promedio anual lo coloca N° 11 entre todos los especialistas en presionar a pasadores por la orilla.

Hendrickson es uno de tres jugadores buscando un contrato a largo plazo de los Bengals en este receso de campaña.