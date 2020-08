Bayern destroza al Barcelona y avanza a semis de Champions League

Lo que le sucedió al Barcelona en Lisboa contra el Bayern de Múnich fue lo nunca visto. Literalmente. Sin exageraciones. El equipo catalán nunca había encajado en su historia más de cuatro tantos en Liga de Campeones. Le cayeron ocho.

Los azulgranas no fueron capaces de frenar el caudal ofensivo del conjunto alemán, que no tuvo piedad de los catalanes. Tras marcar tres tantos en apenas media hora, los muniqueses no levantaron el pie del acelerador. Fueron a por más en la segunda parte y consiguieron alcanzar los siete antes de que acabara el encuentro.

La noche de Lisboa se suma a la galería de los horrores del Barça, que en los últimos años en Europa no gana para disgustos. Le cayeron tres goles en Turín hace tres años, otros tres en Roma hace dos y cuatro el curso pasado, en casa del Liverpool.