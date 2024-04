Barcelona se mantiene segundo gracias a Lewandowski

Barcelona recuperó la segunda plaza tras una trabajada victoria ante un Valencia que jugó toda la segunda parte con uno menos por expulsión de Mamardashvili. Los de Baraja se fueron con ventaja al descanso gracias a los goles de Hugo Duro y Pepelu, pero Lewandoswki hizo un triplete para llegar a los 16 goles en Liga y dar tres puntos al Barça que evitan que el Madrid pueda ser campeón si gana al Cádiz el sábado. Lo podrá ser, pero deberá esperar a saber si el Barcelona no gana en Montilivi dos horas después.

Finalizado el sainete de la marcha y posterior continuidad de Xavi tras cambiar drásticamente de opinión en menos de tres meses y, sobre todo, tras las explicaciones de las dos partes para justificarlo había dudas sobre cómo reaccionaría la afición azulgrana ante esta situación. La duda se resolvió pronto: indiferencia. Es lo que tiene ser un ídolo en Barcelona. Se le perdona el año en blanco y esperar que la temporada próxima sea mejor para todos. Quien no recibió bien ni a Xavi ni a nadie en Barcelona fue el tiempo con una noche de lluvia y viento en Montjuïc que dificultó el juego en muchos momentos.

El partido tenía muchos alicientes con un Barça que no quiere perder la segunda plaza y un Valencia que aspira a acabar entre los siete primeros. Xavi sacó el mismo equipo que en el Clásico salvo el cambio obligado de Fermín en lugar del lesionado De Jong. Pedri empezó en el banquillo. Los azulgranas salieron en plan dominador de inicio logrando replegar a un Valencia en 4-4-2 que apenas olía el balón. El dominio local, eso sí sin ocasiones, se disipó algo a partir de los 10 minutos y permitió tomar aire a un Valencia que dio un pequeño a Ter Stegen con un remate forzado de Hugo Duro tras una contra de Peter. El canterano del Madrid tuvo a los 20 minutos una gran ocasión para el 0-1, pero remató flojo y mal cuando se plantaba solo ante Ter Stegen tras un saque en largo de Mamardashvili.

Y del posible 0-1 se pasó al 1-0 un minuto después. Gran centro de Raphinha y sensacional cabezazo de Fermín lejos del alcance de Mamardashvili. El Barça logró su objetivo, ponerse por delante pronto para manejar mejor el partido, pero no contaba con que el Valencia empatara sólo siete minutos después tras aprovechar Hugo Duro un fallo mayúsculo de Ter Stegen -al intentar controlar un balón largo con los pies- para marcar con la portería vacía.

El gol fue un jarro de agua fría para los locales que, si no esperaban el empate, menos aún el 1-2. Y es lo que pasó. Los saques en largo de Mamardashvili a favor de viento se convirtieron en puñales para una defensa azulgrana incapaz de defenderlos. Si en uno de ellos dejó solo a Peter que no aprovechó la ocasión, en la segunda estuvo más acertado y Araujo le tuvo que hacer un claro penalti que no desperdició Pepelu.

El Valencia consiguió dar la vuelta al partido en diez minutos cerca del descanso, pero en esos ocho minutos sufrió un calvario. Mamardashvili detuvo un buen disparo de Cancelo, después Araujo cabeceó un balón al poste y en el añadido del primer tiempo una cesión hacia atrás de Yarek no fue controlada bien con el pie por Mamardashvili, lo que dio opción a Lamine Yamal de llegar al balón y provocar la expulsión del meta georgiano por tocar el balón con la mano fuera del área. El Valencia llegó con ventaja al descanso, pero jugaría con uno menos la segunda parte.

En el segundo periodo, Xavi dio entrada a Iñigo Martínez por el amonestado Cubarsí y a Sergi Roberto por Christensen. Era de imaginar que se le podía hacer largo al Valencia este tramo y más al ver que el Barcelona ya le había empatado con sólo cuatro minutos disputados. Córner botado por Gündogan que peina Lewandowski a gol, pero el balón pasa por delante de Fermín, que estaba en fuera de juego y hace ademán de tocar el balón. Tras revisión del VAR se le dio validez. Partido nuevo, pero de once contra diez y 40 minutos por jugarse.

Robert Lewandowski, en modo desatado

El Valencia era incapaz de retener el balón y el 3-2 parecía cuestión de tiempo. Casi llega en un nuevo córner que cabeceó Araujo y salvó Jaume desviando a córner. Entraron Joao Félix y Pedri. Los de Baraja, pese a su repligue, volvieron a tener una gran ocasión de Diego López que salvó Pedri en el último momento. Jesús Vázquez salvó un remate de Gündogan que se colaba antes de que Lewandowski, de nuevo a la salida de un córner, metiera el 3-2 en el minuto 81. El polaco estaba en racha y repitió minutos después con un gran lanzamiento de falta. Le costó al Barça, pero contra diez logró la quinta remontada de la temporada y recupera la segunda plaza. El sábado en Montilivi se decidirá si Girona o Barcelona juegan la Supercopa.