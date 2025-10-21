Barcelona golea 6-1 al Olympiakos en ‘Champions’, con triplete de Fermín

Barcelona. El Barcelona goleó este martes al Olympiakos por 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López.

El jugador andaluz (7, 39) firmó un doblete en la primera mitad, diferencia que redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal.

Sin embargo, la expulsión del argentino Santiago Hezze (57) acabó con las esperanzas griegas de remontar el encuentro.

Fermín selló su hat-trick en el minuto 76. Lamine Yamal, de penal (68), y Marcus Rashford (74, 79) se unieron también a la fiesta ante el conjunto de El Pireo, dirigido por el español José Luis Mendilibar.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).