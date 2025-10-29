Azulejos castigan a Dodgers con todo y Ohtani para empatar 2-2 la Serie Mundial 2025

Los Azulejos de Toronto derrotaron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles este martes para empatar 2-2 la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

La novena canadiense necesitaba ganar tras perder a pimera hora de la madrugada el tercer capítulo en Dodger Stadium tras 18 extenuantes entradas y casi siete horas de batalla.

Shane Bieber le ganó la batalla en la lomita al multifacético Shohei Ohtani.

Los californianos empezaron bien, pues en la segunda entrada abrieron la pizarra con un elevado de sacrificio para que anotara Muncy.

No obstante, en la tercera, Vladimir Guerrero Jr. se voló la barda contra el estelar japonés y con Lukes en los senderos para firmar la voltereta de la novena canadiense.

