Autoriza UEFA partidos de La Liga y Serie A fuera de Europa por primera vez

Ginebra. La UEFA aprobó «a su pesar» y «de manera excepcional», la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar dos partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

El organismo, entonces, no se opondrá a los planes que rompen con la tradición de que el Barcelona dispute un partido de liga en Miami y que el AC Milan viaje a Australia.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas ligas de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.

En medio de una feroz oposición de grupos de aficionados en todo el continente, el consentimiento de la UEFA fue un paso clave para el plan de La Liga de organizar el partido Villarreal-Barcelona en Miami el 20 de diciembre y el Milan-Como de la Serie A en Perth en febrero.

«Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se lleven a cabo, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente», afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un comunicado.

La UEFA dijo que “contribuirá activamente al trabajo en curso liderado por la FIFA para garantizar que las futuras reglas mantengan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales”.

La red de grupos de aficionados Football Supporters Europe dijo que continuará luchando para detener la realización de los partidos en el extranjero, ya que cree que también desequilibran la integridad deportiva de las ligas nacionales.

«Al forzar estos partidos, La Liga y la Serie A corren el riesgo de socavar su propia historia y éxito a largo plazo, mientras infligen un daño duradero al fútbol en Europa y más allá», dijo la FSE, que es reconocida por la UEFA como su socio oficial de enlace en temas de aficionados.

Las ligas española e italiana fueron vistas durante mucho tiempo como las más propensas a presionar por los llamados partidos «fuera del territorio», ya que buscan contrarrestar la popularidad global y el poder financiero de la Liga Premier de Inglaterra.

Las Supercopas de España e Italia se disputan desde hace años en Arabia Saudita, tras ediciones anteriores en China, Marruecos, Catar y Libia, en el caso de la segunda.

La Bundesliga de Alemania ha dicho que no tiene planes de llevar partidos al extranjero y seguramente enfrentaría una fuerte reacción de los grupos de aficionados si lo intentara.