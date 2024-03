Ausencias y sorpresas en la lista de México para Nations League

La Selección Mexicana presentó su convocatoria para el Final Four de la Concacaf Nations League, quienes se medirán en las semifinales a Panamá el 21 de marzo en AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Como lo es en cada lista, siempre se generan cuestionamientos por los jugadores disponibles para el técnico nacional, y ahora le tocó el turno a Jaime Lozano.

De los 23 futbolistas que llamó el ‘Jimmy’, destacan algunas ausencias y sorpresas para la Liga de Naciones, primero destacando la presencia de Julio González, donde el de Pumas ganó la carrera para ser el tercer portero del Tri, por delante de Antonio Rodríguez o Carlos Acevedo.

En las líneas de más adelante, también el ‘Hecho en CU’ sorprendió con la convocatoria de Jorge Sánchez, un futbolista que no suele tener participación con el Porto; aunque como se defendió la semana pasada, «el hecho de entrenar a la intensidad y con el profesionalismo y con la competencia interna que hay en Europa, me parece que es algo que en México todavía no tenemos del todo».

Por otra parte, el cuestionamiento recae en los llamados de Erick Aguirre y Luis Romo, jugadores que no suelen ser titulares afianzados en Rayados, pero que sí cuentan con la confianza de Jaime Lozano desde su etapa con el Tri Olímpico que ganó el bronce en Tokio 2020.