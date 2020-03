Atleta chihuahuense denuncia agresiones de su exnovio

“Fui víctima de violencia de género por parte de mi expareja Fernando Daniel Martínez Estrada…”, así comienza el relato Edna Quintanilla, quien se animó a sepultar el silencio tras la pasada movilización por el Día Internacional de la Mujer.

La también atleta denunció en redes sociales lo que había pasado en su relación con el medallista de oro en los 5000 metros planos en Lima 2019, al grado de mencionar que Daniel Martínez la llegó amenazar con matarla.

“La primera vez que me violentó fue cuando pasé un fin de semana en Toluca. Fuimos a cenar y empezamos a discutir, por lo que al llegar al llegar a su casa nos quedamos en el carro con la discusión. Me tomó del cabello y me jaló hacia él y me amenazó de muerte, literalmente me dijo ‘¿quieres que te mate perra?’ Esas palabras me marcaron mucho. No podía creer que la persona con la que estuve compartiendo por todo ese tiempo fuera esa misma persona que pudiera en algún momento terminar con mi vida. De ahí en adelante era constante la violencia, desde levantar la mano hasta amenazarme que me podía golpear”, prosiguió.

Quintanilla y Martínez iniciaron su relación en junio de 2016 y la última ocasión en que convivió con el atleta fue en el pasado mes de diciembre, donde él la sometió aplicando llaves sobre su cuerpo.

“Estaba detrás de mí, pasa su brazo y me deja sin respirar. Cuando empiezo a tener la vista borrosa, me suelta y me caigo. Me volvió a agarrar, me torció el brazo, no me lo podía quitar porque es mucho más grande y fuerte que yo”, recordó.

La originaria de Chihuahua decidió denunciar en un ministerio público de la Alcaldía de Cuauhtémoc a Daniel Martínez.