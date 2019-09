Astros ganan por tercera vez consecutiva la División Oeste de la Liga Americana

Los Astros de Houston no iban a ser negados en este día. No con Justin Verlander en el montículo con la posibilidad de ganar 20 juegos. No con George Springer balanceando el bate como si quisiera llevar el día solo. Y no con una multitud llena de gente lista para organizar una fiesta en Minute Maid Park.

Springer conectó jonrones en cada uno de sus primeros tres turnos al bate y Verlander alcanzó 20 victorias por segunda vez en su carrera para enviar a los Astros a su tercer título consecutivo de la División Oeste de la Liga Americana con una victoria de por pizarra de 13-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles el domingo por la tarde.

Verlander (20-6) ponchó a cinco en cinco entradas y le faltan seis ponches para convertirse en el lanzador 18 en alcanzar los 3, 000 ponches en su carrera. Tendrá una última oportunidad de llegar allí esta temporada cuando comience el sábado contra los Angelinos en Anaheim en su última salida de temporada regular.

Springer conectó cuadrangular en la primera y segunda entrada en contra del abridor de los Angelinos, José Rodríguez, y en el cuarto lo volvió hacer contra el relevo, José Suárez, para dar a los Astros una ventaja de 4-2. Eso lo empató con Alex Bregman para liderar el equipo con 38 jonrones, pero Bregman conectó un jonrón de dos carreras en el quinto, su 39, para llevar el liderato a 6-2. El cubano Yordan Alvarez tuvo cuatro hits y su paisano Aledmys Diaz agregó un jonrón de tres carreras en el sexto.

Los Astros (102-54) se mantuvieron medio juego por delante de los Yankees para el mejor récord en MLB y solo necesitan una victoria en sus últimos seis juegos para empatar el récord de franquicia para el máximo de victorias en una temporada. Se fueron 60-21 en casa, uniéndose a los Yankees de 1998 como los únicos equipos en los últimos 40 años que ganaron 60 partidos en casa en una temporada. Ganaron 60 de 81 juegos.

Si Astros acaba con la mejor marca de la Liga Americana, recibirá en la Serie Divisional al club que gane el juego de Comodines. De no obtener la mejor marca, recibirá muy probablemente a Mellizos de Minnesota.