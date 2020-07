Así será el protocolo para el regreso a los estadios en la Liga MX

La Liga MX dio a conocer el Protocolo de Regreso a los Estadios que se implementará una vez que se reanude la actividad. Entre las especificaciones se encuentran, las disposiciones médicas, la responsabilidad del club local, el acceso y ubicación de los medios de comunicación, así como la labor de los oficiales de seguridad y sanidad que se encontraran en los inmuebles.

Los clubes deberán entregar un plan de trabajo de la Liga MX, que contenga un programa de capacitación para el personal sobre las medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por Covid-19.

Dentro de lo más destacado en el protocolo se encuentra la división de áreas. Los estadios y sus alrededores se identificarán y dividirán en tres zonas:

Zona 1: Área de estacionamiento de autobuses, vestidores y cancha, donde solamente se permitirá el ingreso de jugadores, cuerpo técnico, oficiales de partido, personal médico, personal de seguridad, baloneros, jardineros, vallas electrónicas, técnico del VAR y personal autorizado de medios de comunicación.

Zona 2: Área de tribunas, palcos para directivos de clubes, cabinas de transmisión de televisión y radio en donde sólo se permitirá el ingreso de directivos, comentaristas y personal de seguridad.

Zona 3: Área exterior del estadio en donde sólo podrá estar la seguridad del estadio y las unidades de transmisión de televisión y VAR.

Un máximo de 300 personas será permitido en los estadios y sus alrededores al mismo tiempo. Los aficionados no podrán estar presentes en ninguna de las zonas antes mencionadas.

El documento hace énfasis en que cualquier persona que desee ingresar al estadio deberá contar con un certificado médico avalado por su respectiva empresa, que deberá entregarse al Director de Sanidad 24 horas antes del partido y el día del partido deberán someterse a un cuestionario, así como a un “control de salud” en el que se evaluará su estado físico.

En los trayectos, ingreso y salida del estadio los equipos deberán seguir con el estricto protocolo de seguridad, que incluye el uso de mascarillas, lavado de manos antes del juego, al medio tiempo y al finalizar el partido, uso de gel etc. No habrá saludos entre los jugadores, ni reuniones en el túnel de salida a la cancha, la ceremonia protocolaria no se llevará a cabo, ni se realizarán fotos de los equipos previo al arranque de los partidos.

Los miembros del cuerpo arbitral, comisario y personal del VAR deberán cumplir con todas las disposiciones sanitarias de manera obligatoria, deberán realizarse la prueba PCR a más tardar cinco días antes del inicio del torneo para que puedan ser tomados en cuenta.

Llama la atención de que a unos días de que inicie la Copa por México, un silbante de la Liga MX haya dado positivo por Covid-19, así lo informó el exárbitro Paul Enrique Delgadillo por medio de sus redes sociales. Esto pone en duda la velocidad con la que se están realizando las pruebas a los colegiados.