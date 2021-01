Así se jugarán los Playoffs de la NFL

El camino está definido hacia el partido más importante del deporte estadounidense y primer gran evento deportivo en el mundo este 2021: el Super Bowl de la NFL que habrá de jugarse el primer domingo de febrero, para el que quedan 14 equipos con vida y muchas de las máximas estrellas de la liga hambrientos de gloria.

Tom Brady buscando su séptimo título -y primero con Buccaneers-, Patrick Mahomes por el Bicampeonato con los Chiefs y Drew Brees para terminar su legendaria carrera con un segundo anillo son algunas de las grandes historias que nos esperan este enero.

Recordemos que para la Temporada 2020 se aprobó un nuevo formato de Playoffs en el que cada Conferencia tiene siete franquicias clasificadas, a diferencia de las seis que entraban previamente. Ahora ser el mejor sembrado de la Americana y Nacional adquiere mayor valía ya que son los únicos que tendrán semana de descanso.

Equipos clasificados a Playoffs NFL

Conferencia Nacional

Green Bay Packers

New Orleans Saints

Seattle Seahawks

Washington Football Team

Tampa Bay Buccaneers

Los Angeles Rams

Chicago Bears

Conferencia Americana

Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers

Tennessee Titans

Baltimore Ravens

Cleveland Browns

Indiannapolis Colts

Así se jugarán los Playoffs NFL

Conferencia Nacional

Green Bay Packers (1) descansan en la Ronda de Comodines.

Chicago Bears (7) vs. New Orleans Saints (2) | Domingo 10 de enero a las 15:40h | Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans.

Los Angeles Rams (6) vs. Seattle Seahawks (3) | Sábado 9 de enero a las 15:40h | Century Link Field de Seattle.

Tampa Bay Buccaneers (5) vs. Washington Football Team (4) |

Sábado 9 de enero a las 19:15h | FedEx Field de Washington.

Conferencia Americana

Kansas City Chiefs (1) descansan en la Ronda de Comodines.

Indiannapolis Colts (7) vs. Buffalo Bills (2) | Sábado 9 de enero a las 12:05h | New Era Stadium de Buffalo.

Cleveland Browns (6) vs. Pittsburgh Steelers (3) | Domingo 10 de enero a las 19:15 horas | Heinz Field de Pittsburgh.

Baltimore Ravens (5) vs. Tennessee Titans (4) | Domingo 10 de enero a las 12:05h | Nissan Stadium de Tennessee.

Próximos partidos NFL rumbo al Super Bowl

En la Ronda Divisional, el mejor sembrado de cada Conferencia se enfrentará al peor rankeado; el segundo partido será entre los acomodados como segundo y tercero.

A la Final de Conferencia llegarán los ganadores de los choques de la Ronda Divisional.

El Super Bowl LV programado para el 7 de febrero en Tampa tendrá como rivales a los campeones de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional.