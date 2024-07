Así se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 tiene definido a todas las selecciones invitadas para los cuartos de final.

Tras una serie de partidos con varios goles ya están los ocho invitados a la siguiente fase.

Sin duda la clasificación sorpresa fue la de Suiza que eliminó a Italia, el resto de los resultados no rompieron quiniela.

Alemania, Países Bajos y España cumplieron, Inglaterra, Portugal, Francia y Turquía sufrieron, pero avanzaron.

Quarter-finalists confirmed ✅

🤔 Who are you backing to go all the way?#EURO2024 pic.twitter.com/SHwKaqpd01

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024