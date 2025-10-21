Así se jugará la Serie Mundial 2025

Major League Baseball anunció el calendario de transmisiones de la Serie Mundial 2025, que enfrentará al campeón de la Liga Nacional, Los Angeles Dodgers, contra el monarca de la Liga Americana, que será Toronto Blue Jays o Seattle Mariners, según lo que se defina esta noche en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Americana.

The broadcast schedule for the 2025 World Series: pic.twitter.com/4N3X0Kbwu2 — MLB (@MLB) October 21, 2025

Todos los juegos del Clásico de Otoño 2025 están programados para las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, con el programa previo nacional de FOX iniciando a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

FOX transmitirá la Serie Mundial junto con FOX Deportes, la app de FOX Sports y FOX One. Todos los partidos que se emitan por FOX estarán disponibles para los suscriptores de MLB.TV que cuenten con autenticación de una compañía de televisión participante.

La cobertura nacional en vivo por radio estará a cargo de ESPN Radio (en inglés) y Univision Radio (en español). MLB Network ofrecerá una amplia cobertura de estudio durante todo el Clásico de Otoño en sus programas MLB Tonight, MLB Central, MLB Now e Intentional Talk.

En Canadá, Sportsnet TV y Sportsnet Radio seguirán transmitiendo en vivo toda la Serie Mundial 2025. El evento será emitido en 203 países por 44 socios de medios, en 16 idiomas alrededor del mundo.