Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas

Con los triunfos de Tigers, Cubs y Yankees en este jueves, quedaron definidas las Series Divisionales de la Major League Baseball (MLB).

Los campeones Dodgers de Los Ángeles cumplieron ayer con lo previsto al barrer en dos partidos a los Reds de Cincinnati; el único de los cuatro que finiquitó su ronda de comodín en dos choques.

Mariners, Blue Jays, Phillies y Brewers esperaban rivales al entrar directo a las Series Divisionales gracias a su récord en la temporada regular.

Con esto, los choques quedaron definidos así: Seattle vs Detroit, Toronto vs Nueva York, Filadelfia vs Los Ángeles y Milwaukee vs Chicago.

¿Cuándo se jugarán las Series Divisionales?

En esta ronda de Postemporada de la MLB, a diferencia de la ronda de Comodines, avanzarán los mejores en cinco partidos (los primeros en ganar 3).

Liga Americana

Juego 1: Blue Jays vs Yankees/ Sábado 4/ 14:08

Juego 1: Mariners vs Tigers/ Sábado 4/ 21:38

Liga Nacional

Juego 1: Cubs vs Brewers/ Sábado 4/ 15:08

Juego 1: Dodgers vs Phillies/ Sábado 4/ 16:38

