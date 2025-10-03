Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas

Con los triunfos de Tigers, Cubs y Yankees en este jueves, quedaron definidas las Series Divisionales de la Major League Baseball (MLB).
And then there were eight. #ALDS #NLDS pic.twitter.com/ZwvyfweGyw
— MLB (@MLB) October 3, 2025
Los campeones Dodgers de Los Ángeles cumplieron ayer con lo previsto al barrer en dos partidos a los Reds de Cincinnati; el único de los cuatro que finiquitó su ronda de comodín en dos choques.
Mariners, Blue Jays, Phillies y Brewers esperaban rivales al entrar directo a las Series Divisionales gracias a su récord en la temporada regular.
Con esto, los choques quedaron definidos así: Seattle vs Detroit, Toronto vs Nueva York, Filadelfia vs Los Ángeles y Milwaukee vs Chicago.
¿Cuándo se jugarán las Series Divisionales?
En esta ronda de Postemporada de la MLB, a diferencia de la ronda de Comodines, avanzarán los mejores en cinco partidos (los primeros en ganar 3).
Liga Americana
Juego 1: Blue Jays vs Yankees/ Sábado 4/ 14:08
Juego 1: Mariners vs Tigers/ Sábado 4/ 21:38
Liga Nacional
Juego 1: Cubs vs Brewers/ Sábado 4/ 15:08
Juego 1: Dodgers vs Phillies/ Sábado 4/ 16:38