Asegura Conade estar comprometida en combatir violencia de género

Luego de que la exseleccionada nacional de natación artística, Teresa Alonso acusara a Rommel Pacheco de parecer «más ‘influencer’ que servidor público», la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que él preside, aseguró en un comunicado que la institución está comprometida con erradicar la violencia de género.

Mediante un video, Alonso aseguró que el yucateco no se presentó el lunes 19 de mayo a una reunión para atender el tema de la violencia hacia los deportistas. La ex seleccionada atizó “Tu puesto no es para ser influencer. Que no te hayas presentado demuestra lo poco que te importa el tema”.

En respuesta la Conade informó que la multimedallista centroamericana ya fue recibida en dos ocasiones, en las cuales “ se le informó sobre las acciones que ya están en marcha y se le ofreció apoyo y acompañamiento para canalizar sus propuestas hacia las instancias con capacidad legal para legislar y sancionar”, cita el documento.

En 2020, Alonso denunció a la entrenadora nacional Adriana Loftus por maltrato y discriminación, lo cual la llevó hasta el hospital. Desde entonces, la nadadora mantiene vigentes sus procesos legales.

“No quisiste que te cuestionara de frente, pero dime ¿qué vas a hacer cuando tu protocolo de chocolate no funcione?”, añadió Teresa en su video.

En el comunicado se enlistan una serie de acciones que el organismo ha implementado para el cuidado de los atletas.

“Desde el inicio de esta nueva etapa en la Conade hemos impulsado acciones concretas para atender esta problemática de forma estructural. Somos una institución de puertas abiertas, dispuestas a escuchar, trabajar y construir soluciones reales en colaboración con quienes exigen un deporte más seguro y justo”.