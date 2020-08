Arrecian críticas a la Juventus en Italia

Un auténtico fracaso para la Juventus y sobre todo para su entrenador Maurizio Sarri: un día después de la eliminación del club turinés por el Lyon en la Champions League, el técnico italiano se halla en primera línea de fuego ante una temporada deficiente en términos globales.

“¡Prohibido fallar!”, titulaba el viernes el periódico deportivo turinés Tuttosport.

Un año después de su eliminación en cuartos de final, la ‘Vecchia Signora‘ verá por la tele la ‘Final a 8’ de Lisboa, pero la eliminación esta temporada deja en peor lugar a la Juve que el año pasado.

En primer lugar, se produce una ronda antes, y sin faltar el respeto al Lyon, los observadores italianos consideran al club galo de menor entidad que al Ajax de Ámsterdam del año pasado, y no ven a ningún jugador del Lyon fichando por un grande de Europa como lo hicieron De Jong o De Ligt por el Barça y la propia Juve.

El primer tocado por el fracaso es Sarri, llegado para dotar de estética a un equipo que ganaba siempre pero que seducía pocas veces.

Las premisas no se han cumplido, con un juego colectivo discreto y resultados a la baja, esta eliminación precoz en Champions, derrotas en la final de Copa y en la Supercopa, y un ‘Scudetto’ concluido con números de equipo de zona baja de la tabla.

Después del partido del viernes Sarri habló, además del arbitraje, de un “excelente partido” y de una hipotética clasificación de la Champions, en la que la Juve sería “primera o segunda con dos victorias, un empate y una derrota”.

Unas declaraciones que no sentaron bien en Turín y que son vistas como la manifestación de que Sarri no se ha adaptado al contexto.

“¡Sarri Out!”, titula Tuttosport, recuperando el ‘hashtag’ que acompañó en Twitter toda la temporada al técnico italiano, con poco tirón entre los aficionados bianconeri.

El Corriere dello Sport titula en francés “Adieu Maurizio” (Adiós Maurizio), y la Gazzetta habla de una “Noche negra” y cita en portada los nombres de Simone Inzaghi y Zinedine Zidane como posibles recambios, con Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri en la recámara.

“Un proyecto no puede depender de un solo partido, pero si la dirección no está convencida al 100% no hay que obstinarse”, estima el periódico de las páginas rosas.

Esa opinión hace eco a las declaraciones tras el partido del presidente juventino Andrea Agnelli.

RONALDO EL PILAR

“El balance es agridulce. Fue una temporada muy difícil y logramos un soberbio resultado ganando una novena liga consecutiva”, afirmó.

“En Champions League, por contra, es decepcionante. Lo es para nosotros, para los jugadores y para los tifosi. Tomaremos un tiempo y reflexionaremos cómo afrontar la próxima temporada con entusiasmo renovado”, añadió.

El dirigente turinés recordó que la Champions era más un sueño que un objetivo, pero parece evidente que cuando fichó a Cristiano Ronaldo el plan principal no era llenar aún más las vitrinas de ‘Scudettos’.

Desde el punto de vista económico la eliminación es también una mala noticia para la Juve, cuyas arcas aún siguen acusando el desembolso por Cristiano Ronaldo.

Y eso que el astro portugués de 35 años ha cumplido con que se esperaba de él, irreprochable y autor de los siete goles anotados por la Juve en los partidos de eliminación directa de la Juve desde su llegada.

El quíntuple Balón de Oro afirmó su deseo de seguir, y su presidente lo repitió el viernes, presentándolo como un pilar de la Juventus. Un pilar sólido, pero con mucho trabado de reconstrucción a su alrededor.

