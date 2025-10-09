Argelia vence 3-0 a Somalia y clasifica al Mundial 2026

Ciudad del Cabo. La selección de Argelia añadió este jueves su nombre a la lista de clasificados para el Mundial 2026, convirtiéndose en el cuarto equipo africano que consigue un billete para el torneo tras golear 3-0 a Somalia.

Mohamed Amoura marcó dos goles, con lo que ya suma ocho en la competición, y el capitán Riyad Mahrez anotó el restante.

Con esta victoria, Argelia suma 22 puntos a falta de una jornada en el Grupo G. Será su quinta participación en un Mundial, pero la primera desde Brasil 2014.

El mejor equipo de cada uno de los nueve grupos africanos se clasifica automáticamente para el torneo de Canadá, México y Estados Unidos. Argelia se une a los ya clasificados Marruecos, Túnez y Egipto.

Cancelan partido Guinea Ecuatorial-Malaui

El partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Malaui y Guinea Ecuatorial, programado para la tarde de este jueves, fue cancelado después de que el seleccionado ecuatoguineano se negara a tomar un vuelo chárter hacia Lilongüe en protesta por las condiciones de viaje.

La selección de Guinea Ecuatorial «decidió no viajar» a Malaui el miércoles para disputar este partido, según una carta del secretario general de la Feguifut consultada por la Afp.

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretario general de la Feguifut, señaló en una carta que «problemas con el vuelo chárter» que debía trasladar a la selección provocaron el contratiempo.

Aunque, según precisó, «los inconvenientes se resolvieron a las 18:00 locales», los jugadores finalmente se negaron a viajar.

En un comunicado publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram del Nzalang (El Rayo), los jugadores advirtieron que «viajar en estas condiciones a pocas horas del partido pone en grave riesgo nuestra salud física».

La selección de Guinea Ecuatorial criticó la «mala organización de la Feguifut» y la «falta de información clara» sobre su salida, apenas 24 horas antes del inicio del partido.

El jueves por la noche, los jugadores permanecían en su hotel, según informó un periodista de la Afp en el lugar.

La FIFA confirmó en su sitio web que el partido fue «cancelado», sin detallar el impacto en la clasificación del Grupo H. Guinea Ecuatorial ocupa el quinto puesto con 10 puntos, mientras que Malaui es cuarto con la misma puntuación.