Árbitro acepta error en la final América-Cruz Azul; “qué poca madre”, responde “Chuy” Corona

José De Jesús Corona se pronunció después de que el ex silbante Paul Delgadillo confesara que el primer gol del América, en la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, no debió de ser válido. El guardameta de Cruz Azul externó su molestia por dichas declaraciones, al no entender tal aclaración a seis años de distancia.

“¡Pues qué poca madre de esta persona! Fue algo que nos perjudicó y, que lo saque ahora, no sé con qué sentido lo hace. En su momento yo se lo dije en un partido donde estuvo de cuarto árbitro, le recordé esa jugada y lo que hizo fue mandarme a expulsar con el árbitro central”, detalló el portero cementero ante los medios de comunicación, en su regreso a la Ciudad de México después de conquistar la Leagues Cup en Las Vegas.

“NO SÉ SI NO LE HAN CUMPLIDO UN TRATO”

No encuentra razón por la que el ex silbante haya explicado lo sucedido tanto tiempo después, por lo cual le causa extrañeza: “No sé qué protagonismo quiera tener, es algo que nos dolió bastante. A pesar de que es consciente de lo que hizo, a mí se me hace raro que lo haya hecho en ese momento. No sé si no le han cumplido algún trato. Es algo que ya pasó y dimos vuelta a la página”.

Fuente: Sin Embargo