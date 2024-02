Anuncia Caudillos de Chihuahua espectáculos de medio tiempo de la temporada

Los Caudillos de Chihuahua presentaron este sábado 24 de febrero, a la franquicia Dominos Pizza, como el patrocinador oficial de los shows de medio tiempo, los cuales se llevarán a cabo en los partidos de local para la campaña 2024 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA).

En el evento concurrido en la plaza Paseo Central, se presentó a los medios de comunicación la lista de temáticas para los shows del entretiempo para cada encuentro en los que Caudillos de Chihuahua se desempeñe como local, por lo que la pizzería Dominos Pizza, será el principal patrocinador.

Del mismo modo, en el kickoff inicial del siguiente 2 de marzo en el encuentro ante Jefes de Ciudad Juárez, se adaptará el tema “VIVA LAS VEGAS”, con el objetivo de lograr un descanso festivo para los aficionados en el arranque de la temporada, en el Estadio Olímpico Universitario, donde se hará referencia a las famosas “Showgirls”, además de un tributo al conocido músico Elvis Presley.

Para la jornada 4, en el choque ante los Mexicas de la Ciudad de México, se implementará un homenaje a la legendaria banda de rock “KISS”, con “Kiss Army” recordando algunos éxitos de la banda como “Rock and Roll all night”, “I was made for loving you” y “Love Gun”, un concierto acompañado de luz y pirotecnia.

En la semana 9, en el último duelo de la temporada regular en contra de los Raptors del Valle de México, se espera una gran espectáculo sorpresa, que estará integrado de talento local, nacional e internacional, se invita a los aficionados a estar al pendiente de las redes del equipo para más información.

Se exhorta a la comunidad a participar en el simbólico Tailgate previo a cada juego, además de adquirir los boletos y abonos disponibles a la venta en www.topticket.mx.