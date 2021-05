Antonio Valencia anuncia su retiro del futbol

Antonio Valencia, jugador de los Gallos, anunció su retiro de las canchas debido a un desgaste articular severo en las rodillas, el cual lo orilló a tomar la decisión de colgar los botines.

El médico de cabecera del ex futbolista ecuatoriano comentó que los tratamientos ya no fueron suficientes para que el jugador pudiera recuperar su nivel de juego. El mismo Valencia dio a conocer que dicho padecimiento comenzó a los 29 años.

“Cómo lo dijo el doctor, esta lesión comenzó cuando tenía 29 años. Seguí entrenando, me operé, y no sirvió la operación. El dolor aparecía más y ahora es el momento de decir adiós. Siempre quise dar lo mejor de mí. Quiero agradecerle a Manuel por haberme ofrecido otro año de contrato aquí, pero siempre me he manejado correctamente. Siempre estaré agradecido con el equipo y quiero agradecerles a todos los equipos que defendí la camiseta”.

El ecuatoriano dijo que tomó la decisión del retiro después de que no tenía el mismo rendimiento durante los entrenamientos, situación que era deprimente para el ex jugador.