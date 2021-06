Ante pandemia, jugadores de la NFL tienen hasta el 2 de julio para decidir si juegan la próxima temporada

Los jugadores de la NFL deben decidir para el 2 de julio si planean optar por no jugar la temporada entrante por preocupaciones en torno al COVID-19, aunque las renuncias voluntarias no recibirán ningún estipendio este año.

En un memorando enviado a los clubes el miércoles, y obtenido por The Associated Press, la liga y la NFL Players Association acordaron que solamente jugadores de alto riesgo recibirían un estipendio de 350,000 dólares. Las renuncias voluntarias a la temporada recibieron un estipendio de 150,000 dólares en el 2020.

Para calificar como jugador de alto riesgo, un jugador debe haber optado por no jugar en la temporada pasada, y contar con un contrato efectivo ejecutado antes del 1° de octubre del 2020, o ser recientemente diagnosticado con una condición definida como de alto riesgo por la CDC. Los novatos serían inelegibles a menos que fueran diagnosticados como individuos de alto riesgo después de firmar su contrato.

Un total de 67 jugadores optaron por no jugar la temporada pasada, antes de que las vacunas se hicieran disponibles.

El contrato para cualquier jugador que decida optar por no jugar la campaña se contará al final del año y todas las provisiones para el 2021 serán aplicables para el 2022. Para jugadores bajo contrato por más allá del 2021, los años subsecuentes serán extendidos.

La NFL y la asociación de jugadores también acordó que jugadores totalmente vacunados que tienen un bono de plantilla por juego son elegibles para recibir ese bono, incluso si pierden un partido por diagnóstico de COVID-19.

A los equipos no se les permitirá retar si una infección de un jugador está relacionada o no con el fútbol americano, si el jugador está totalmente vacunado al momento de contraer el virus y el jugador recibió prueba negativa a la hora de reportar a tiempo para el campamento de entrenamiento de pretemporada. Además, un equipo no podrá retar si un jugador completamente vacunado arroja prueba positiva por COVID-19 a su regreso de la jornada libre.