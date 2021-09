Ansu Fati hereda el 10 de Messi en el Barcelona

Acabado el mercado de fichajes más dramático que se recuerda en el Camp Nou, el Barcelona comenzó el mes de septiembre mandando un guiño de optimismo al futuro y un mensaje de la nueva era que comienza esta temporada. Después de semanas especulándose con la posibilidad de que el 10 que lució Lionel Messi durante las últimas trece temporadas quedara desierto, el club hizo oficial a través de un video que Ansu Fati será el nuevo propietario del mítico número.

Se descartó de esta manera la sospecha de que el club azulgrana pudiera dejar huérfano el ’10’ por primera vez en su historia, sin que fuera utilizado además por ningún jugador desde que se personalizaron en 1995 por la salida de Messi del club con destino al Paris Saint-Germain.

Ansu será el octavo futbolista en ver su nombre impreso en la camiseta con el 10 en una historia que va mucho más allá, con jugadores míticos que honraron este número mágico.

Alrededor del Camp Nou se especuló, y no poco, con la seria posibilidad de que nadie sucediera esta temporada al astro argentino, si bien la imposibilidad de retirar la camiseta ya hizo pensar que ello podría no producirse… Por más que el club siempre guardó silencio al respecto, atendiendo a los movimientos de su plantilla que podían liberar dorsales que no se entendían como definitivos. El 7 que lució Antoine Griezmann en las tres primeras jornadas de Liga y que tras su marcha al Atlético de Madrid se lo queda Ousmane Dembélé.

El canterano, que la pasada campaña llevó el 17, sustituirá al mejor futbolista de la historia del Barça y que ya heredó el ’10’ en el verano de 2008 de Ronaldinho, luciendo el dorsal, a lo largo de 13 temporadas, en 668 partidos. Antes, el brasileño llevó el mismo número durante 207 partidos en cinco temporadas, entre 2003 y 2008, tomando el relevo de Riquelme, que solo lo utilizó en la temporada 2002-03, la única que jugó en el Barça y en 42 encuentros oficiales.