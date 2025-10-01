Angelinos cortan vínculos con el mánager Ron Washington

Ron Washington, quien se perdió más de la mitad de la temporada 2025 tras someterse a una cirugía de bypass cardíaco cuádruple, no regresará como mánager de Los Ángeles Angels en 2026, anunció el equipo el martes.

El mánager interino Ray Montgomery tampoco asumirá el cargo de mánager a tiempo completo en 2026, confirmó una fuente a ESPN, ya que los Angels buscarán a su sexto mánager en nueve años.

El dominicano Albert Pujols y Torii Hunter, dos exjugadores condecorados de los Angels que actualmente se desempeñan como asistentes especiales del equipo, se consideran fuertes candidatos para convertirse en el próximo mánager, a menos que el propietario del equipo Artie Moreno busque a alguien con más experiencia.

Washington declaró a The Athletic que el gerente general Perry Minasian le comentó que la decisión del equipo de no ejercer su opción contractual se basó en el rendimiento del equipo (los Angels tuvieron un récord de 36-38 antes de su salida) y no en la salud del mánager.

«Ya sabes, cuando eres un competidor y estás al mando, nada de eso importa», declaró Washington a The Athletic. “A veces hay que hacer ensalada de pollo con la porquería de pollo.

“Tengo que aceptarlo. No puedo volver a discutir con ellos ni intentar cambiar de opinión cuando ya han tomado una decisión… Estábamos empezando a jugar mejor”, agregó Washington.

Washington, quien cumple 74 años en abril y fue el mánager de mayor edad en las Grandes Ligas la temporada pasada, declaró a The Athletic que nunca tuvo la oportunidad de hablar sobre la decisión del equipo con el dueño de los Angels, Moreno. También comentó que le gustaría seguir dirigiendo o unirse al cuerpo técnico de un equipo.

Los Angels terminaron con un récord de 72-90, lo que representa su décima temporada perdedora consecutiva. Han llegado a los playoffs solo una vez desde 2009.

Después de que Mike Scioscia renunciara al final de la temporada 2018, poniendo fin a una racha de 19 años que incluyó el único campeonato de la Serie Mundial de la franquicia, los Angels pasaron por Brad Ausmus, Joe Maddon y Phil Nevin como mánagers durante un período de cinco años. Ninguno produjo más de 77 victorias.

Washington, ex mánager de los Texas Rangers y prestigioso instructor de infield, fue contratado antes de la temporada 2024 con la esperanza de ser mentor de un núcleo joven encabezado por Zach Neto, Logan O’Hoppe, Nolan Schanuel y Jo Adell. Sin embargo, el equipo terminó con 99 derrotas, un récord para la franquicia.