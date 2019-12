Andy Ruiz reconoció que los “tres meses de fiesta” afectaron su rendimiento

Este sábado en el Diriyah Arena de Arabia Saudita Anthony Joshua venció por puntos a Andy Ruiz Jr. y recuperó el cinturón de campeón que había perdido en junio al caer ante el mexicano en uno de los batacazos más sorprendentes de la historia del boxeo mundial.

Luego de la derrota, el ex campeón de los pesados brindó una conferencia de prensa junto a su padre y entrenador en la que analizó las razones del resultado. “Estoy un poco decepcionado, estuve hablando con mi papá y mi equipo sobre que debí haberlos escuchado, debí haberme puesto en forma, traté de hacer el entrenamiento por mi cuenta y lo lamento por ellos. Debí haberlos escuchado más, creo que confié demasiado en mí mismo, pero bueno, yo gané una, él ganó una y si hay una tercera estaré mucho mejor”, explicó.

El mexicano que fue vencido por decisión unánime no mostró su mejor versión y lo reconoció ante la prensa: “No quiero decir que los tres meses que pasé de fiesta celebrando no me afectaron, porque ciertamente sí me afectaron. Pero qué puedo decir sólo debo aprender de estos errores ahora que soy joven ya que éste es recién el comienzo para mi”.

El británico unificó los títulos y recuperó su cinturón (Reuters)

En los tres primeros asaltos se vio un Ruiz limitado por un Joshua que manejó las distancias y comenzó de maravillas, ya que logró meter un derechazo en el primer asalto que le provocó un corte en la ceja al mexicano. Llegando al sexto round, el libreto de cada uno era bien marcado. Cada uno trabajaba a su manera, con Joshua conectando más, pero con Ruiz aprovechando para evadir cada clinch y pegar mejor.

El británico manejó muy bien su estrategia, moviéndose constantemente por el perímetro, de derecha a izquierda y viceversa. El mexicano peleó siempre en el centro del ring y solamente pudo destacarse cuando logró acortar distancias en algunos momentos, aprovechando su poderío en el cuerpo a cuerpo.

“Él hizo lo que tenía que hacer y yo al haber estado fuera de forma no pude boxear de la mejor manera”, admitió.

Joshua, de 30 años, recuperó los títulos de pesos completos de la de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tras la pelea con Andy Ruiz Jr, el récord del británico quedó en 23 victoria (21 por la vía de nocaut) y una derrota.

Fuente: Infobae