Andy Reid sobre su futuro como entrenador de los Chiefs: ‘Volveré’

Nueva Orleans. El entrenador en jefe Andy Reid no planea dejar el banquillo de Kansas City en el corto plazo.

Mientras Reid prepara a los Jefes para su quinta aparición en el Supertazón en seis temporadas, el entrenador de 66 años despejó cualquier rumor sobre su posible retiro si Kansas City conquista un tercer título consecutivo.“Sí, volveré”, dijo Reid

El propietario de los Jefes, Clark Hunt, espera que el entrenador tenga muchos años más en el banquillo.

“No tengo la sensación de que esté remotamente cerca de querer dejar al equipo”, dijo a los periodistas de Kansas City. “Creo que siempre ha dicho que sabrá cuándo es el momento adecuado y estoy seguro de que compartirá conmigo antes de compartirlo con todos los demás, al menos eso espero”.

Reid afronta la oportunidad de convertirse en uno de los entrenadores con más logros en la NFL. Una victoria el domingo le dejará como el tercer entrenador con al menos cuatro títulos del Super Bowl junto con Bill Belichick (seis) y Chuck Noll (cuatro).

Reid también ocupa el cuarto lugar de todos los tiempos con 301 victorias en la temporada regular y los playoffs, acercándose al récord de Don Shula de 347 victorias. Reid dijo que nada de eso es lo que lo motiva a seguir entrenando.

“Disfruto enseñando. No me atrapan mucho las estadísticas o los récords. Disfruto estar con los chicos. Disfruto del fútbol, del juego. No puedes dedicar las horas que dedicamos y no disfrutarlo. Amo el juego”.