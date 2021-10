André-Pierre Gignac se resiente de su lesión en el tobillo; se perderá otro partido del Club Tigres

El Club Tigres seguirá sin contar con André-Pierre Gignac, quien se resintió de su lesión de tobillo y no podrá estar disponible para el duelo del club felino ante el Necaxa.

Así lo reveló Miguel Herrera, director técnico de Tigres, quien dijo que Gignac amaneció con dolor en el tobillo, por lo que no lo tomará en cuenta para el partido.

El ‘Piojo’ señaló que Carlos Salcedo tampoco podrá estar en el partido contra Necaxa debido a una lesión que arrastre desde hace varios días.

“Los dos están bien, André amaneció adolorido del tobillo que no ha parado la molestia desde que se lesionó, hizo una parte del entrenamiento pero no, no van a estar, vamos a iniciar con el mismo equipo (que ante San Luis, con Carlos González y Luis Quiñones al frente)”

MIGUEL HERRERA. DT TIGRES

¿Qué lesión tiene André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac viene arrastrando una lesión en el tobillo que se originó desde su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Selección de Francia.

Después de sus tres partidos en Tokio, Gignac regresó a Monterrey con la intención de jugar con Tigres de inmediato; no obstante, la lesión en el tobillo no lo permitió.

Y es que se le detectó una leve fractura, por la que pudo que someterse a un intenso trabajo de rehabilitación.

Su regreso fue hasta el partido ante León, mientras que después jugó ante los Rayados de Monterrey y finalmente frente a los Pumas de la UNAM.

La lesión lo volvió a marginar del duelo ante Atlético San Luis, mientras que ahora tampoco estará en el partido de este domingo ante Necaxa.

Fuente: SDP